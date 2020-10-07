На военном складе под Рязанью взорвались боеприпасы из-за пожара
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В свою очередь, в Минобороны заявили, что взрывы прогремели на складе хранения артиллерийских снарядов рядом с населенным пунктом Желтухино.
Как отмечает агенство, причиной взрывов стал пожар, который начался неподалеку от места хранения артиллерийских снарядов, а потом перекинулся на склад. Огонь перекинулся с загоревшейся травы из-за порывистого ветра.
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