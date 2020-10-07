В Крыму в санаторий Минобороны «Ялта» произошел пожар
В санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар, огонь охватил 1000 кв. метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. Санаторий, по данным ведомства, расположен в Ялте на улице Севастопольская, 12. Он рассчитан на 589 койко-мест.
По данным МЧС, в санатории произошло возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Пожару присвоили второй номер сложности. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
По предварительным данным пресс-службы Южного военного округа, пожар произошел из-за замыкания электропроводки, пишет ТАСС.