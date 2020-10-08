Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 36 млн
Более 36 млн случаев заражения коронавирусом зарегистрированы во всем мире, следует из данных университета Джона Хопкинса. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 36 068 991 человек. Из них 1 054 537 пациентов скончались.
В топ-3 стран по заболеваемости коронавирусом вошли США — 7,5 млн случаев, Индия — 6,8 млн, Бразилия — 5 млн случаев. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости вирусом. По количеству смертей от COVID-19 лидирует США — почти 212 000. смертей, Бразилия — 148 000., Индия — 105 000.
По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. 995 275 пациентов выздоровели, зарегистрировано 21 865 смертей, связанных с коронавирусом. Два дня подряд прирост заболеваемости за сутки превышает 11 000 случаев. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 314 788, Московской области — 75 712 и Санкт-Петербурге — 45 632.