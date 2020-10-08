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Минобороны сообщило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

Ведомости

Интенсивность разрывов снарядов на военных складах в Рязанской области снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, что означает уничтожение основных групп боеприпасов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«К утру интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала значительно уменьшилась», — говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь восстановлено движение автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий». При этом железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось.

По данным ведомства, в тушении арсенала участвуют свыше 650 человек и 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14».

Из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»), сообщали в МЧС.

Ранее по теме: В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных