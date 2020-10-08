Минобороны сообщило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью
Интенсивность разрывов снарядов на военных складах в Рязанской области снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, что означает уничтожение основных групп боеприпасов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
«К утру интенсивность детонации штабелей с боеприпасами на территории арсенала значительно уменьшилась», — говорится в сообщении. Отмечается, что за ночь восстановлено движение автомобильного транспорта на федеральной трассе «Каспий». При этом железнодорожное движение из-за режима ЧС не останавливалось.
По данным ведомства, в тушении арсенала участвуют свыше 650 человек и 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14».
Из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»), сообщали в МЧС.