Минобороны сообщило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

По данным ведомства, в тушении арсенала участвуют свыше 650 человек и 194 единицы военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Ранее в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14».