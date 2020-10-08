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Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропускной режим

Ведомости

В Москве пока не планируется вводить пропускной режим, действующих мер безопасности должно быть достаточно, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», — цитирует ТАСС Данчикова. По его словам, важно, чтобы граждане строго соблюдали требования по ношению масок в общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и других общественных мест. Также необходимо, чтобы предприятиям и организации соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону. По его словам, новые ограничения, принятые в Москве, касаются в том числе и переболевших жителей. Власти Москвы обязали московские компании перевести не менее 30% работников на дистанционную работу с 5 октября. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.

Ранее по теме: Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных