Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропускной режим

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону. По его словам, новые ограничения, принятые в Москве, касаются в том числе и переболевших жителей. Власти Москвы обязали московские компании перевести не менее 30% работников на дистанционную работу с 5 октября. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.