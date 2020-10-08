Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропускной режим
В Москве пока не планируется вводить пропускной режим, действующих мер безопасности должно быть достаточно, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно», — цитирует ТАСС Данчикова. По его словам, важно, чтобы граждане строго соблюдали требования по ношению масок в общественном транспорте, при посещении магазинов, торговых центров и других общественных мест. Также необходимо, чтобы предприятиям и организации соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением инфекции в российской столице меняется не в лучшую сторону. По его словам, новые ограничения, принятые в Москве, касаются в том числе и переболевших жителей. Власти Москвы обязали московские компании перевести не менее 30% работников на дистанционную работу с 5 октября. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 по 18 октября в школах города объявлены каникулы.