В Минздраве сообщили о росте заболеваемости коронавирусом среди детей
Количество детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в России в последние две недели увеличивается, заявил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко через пресс-службу Минздрава.
«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. Опираясь на опыт Центра инфекционных болезней, который был развернут на территории нашего НМИЦ здоровья детей Минздрава России, ковид-19 у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно», — сказал Фисенко.
Фисенко не уточнил, насколько именно выросла заболеваемость. По его словам, тяжелые формы коронавируса развиваются у детей с серьезными хроническими патологиями, но в целом вирус поражает детей не так сильно, как взрослых.
По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. 995 275 пациентов выздоровели, зарегистрировано 21 865 смертей, связанных с коронавирусом. Два дня подряд прирост заболеваемости за сутки превышает 11 000 случаев. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 314 788, Московской области — 75 712 и Санкт-Петербурге — 45 632.