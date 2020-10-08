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В Минздраве сообщили о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

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Количество детей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, в России в последние две недели увеличивается, заявил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко через пресс-службу Минздрава.

«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей. Опираясь на опыт Центра инфекционных болезней, который был развернут на территории нашего НМИЦ здоровья детей Минздрава России, ковид-19 у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно», — сказал Фисенко.

Фисенко не уточнил, насколько именно выросла заболеваемость. По его словам, тяжелые формы коронавируса развиваются у детей с серьезными хроническими патологиями, но в целом вирус поражает детей не так сильно, как взрослых.

По данным на 7 октября, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. 995 275 пациентов выздоровели, зарегистрировано 21 865 смертей, связанных с коронавирусом. Два дня подряд прирост заболеваемости за сутки превышает 11 000 случаев. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве — 314 788, Московской области — 75 712 и Санкт-Петербурге — 45 632.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных