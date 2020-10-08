Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Совбез Киргизии закрыл границу после исчезновения президента республики

Ведомости

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, заявил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. По его словам, «в целях безопасности» принято решение закрыть границу.

«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — цитирует «Интерфакс» Суваналиева. Первые лица страны, по его словам, не появлялись на публике с начала протестов. При этом президент республики выступал посредством видеобращений, но где они были записаны неизвестно.

Суваналиев уточнил, что многие должностные лица покинули рабочие места и находятся в конспиративных местах. «Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», — добавил замглавы Совбеза, — Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям». Он отметил, что политическая ситуация в стране остается напряженной, так как политические партии не могут договориться.

В свою очередь пресс-служба президента Киргизии заявила »РИА Новости», что он находится в Бишкеке и «ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло».

Ранее Жээнбеков заявлял, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране. ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования на парламентских выборах, которые прошли 4 октября. Из предварительных данных следовало, что в парламент прошли четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан». 5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Ранее по теме: Третий день в Киргизии продолжается безвластие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных