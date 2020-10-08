Совбез Киргизии закрыл границу после исчезновения президента республики
Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, заявил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. По его словам, «в целях безопасности» принято решение закрыть границу.
«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу», — цитирует «Интерфакс» Суваналиева. Первые лица страны, по его словам, не появлялись на публике с начала протестов. При этом президент республики выступал посредством видеобращений, но где они были записаны неизвестно.
Суваналиев уточнил, что многие должностные лица покинули рабочие места и находятся в конспиративных местах. «Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», — добавил замглавы Совбеза, — Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям». Он отметил, что политическая ситуация в стране остается напряженной, так как политические партии не могут договориться.
В свою очередь пресс-служба президента Киргизии заявила »РИА Новости», что он находится в Бишкеке и «ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло».
Ранее Жээнбеков заявлял, что представители политических партий пытались незаконно захватить власть в стране. ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования на парламентских выборах, которые прошли 4 октября. Из предварительных данных следовало, что в парламент прошли четыре партии: «Единство», «Родной Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Единый Кыргызстан». 5 октября на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались около 2000 сторонников партий, не прошедших в парламент республики.