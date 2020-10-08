Совбез Киргизии закрыл границу после исчезновения президента республики

Суваналиев уточнил, что многие должностные лица покинули рабочие места и находятся в конспиративных местах. «Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», — добавил замглавы Совбеза, — Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям». Он отметил, что политическая ситуация в стране остается напряженной, так как политические партии не могут договориться.