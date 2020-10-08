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Рогозин понадеялся на оправдательный приговор Сафронову

Ведомости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что исходит «из принципа презумпции невиновности», и считает, что его советник, бывший журналист газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов имеет право на защиту, в том числе свободы. Сафронов будет оставаться советником гендиректора госкорпорации до решения суда, заявил Рогозин: «Надеюсь, оправдательного».

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса России), он находится под арестом в СИЗО Лефортово. Срок содержания под стражей продлён до 7 декабря. Ивана Сафронова обвиняют в том, что он якобы передал некие материалы спецслужбам Чехии по заданию, которое было получено в 2017 г. Тогда Сафронов работал спецкором «Коммерсанта».

Арест советника по информационным вопросам стал для гендиректора госкорпорации неожиданностью, сказал он, поскольку работающие с Рогозиным сотрудники «обязательно проходит специальную проверку». Проверкой занимается специальное управление, «несколько департаментов — безопасности, защиты государственной тайны, экономической безопасности», где работают профессионалы, в том числе действующие офицеры спецслужб, сказал гендиректор «Роскосмоса». После проверки докладывают, отказа при приеме на работу нет, отметил Рогозин.  

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По воспоминанию Рогозина, он познакомился с Сафроновым в 2012 г., когда работал вице-премьером по ОПК, а представлял их друг другу Владимир Поповкин, на тот момент глава Федерального космического агентства (скончался в 2014 г.). Сафронов как журналист вел себя корректно, хотя «часто его публикации раздражали некоторых чиновников», отметил Рогозин, и «в его планы точно не входило напакостить интересам России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных