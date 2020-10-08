Рогозин понадеялся на оправдательный приговор Сафронову

По воспоминанию Рогозина, он познакомился с Сафроновым в 2012 г., когда работал вице-премьером по ОПК, а представлял их друг другу Владимир Поповкин, на тот момент глава Федерального космического агентства (скончался в 2014 г.). Сафронов как журналист вел себя корректно, хотя «часто его публикации раздражали некоторых чиновников», отметил Рогозин, и «в его планы точно не входило напакостить интересам России».