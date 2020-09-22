Адвокат: ФСБ отказалась предъявить Сафронову суть обвинений в госизмене
Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан отказался предоставить советнику гендиректора «Роскосмоса» и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову материалы дела, которые якобы доказывают факт передачи секретных сведений чешской разведке. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат Сафронова Иван Павлов.
Ранее Павлов сообщил, что Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова о предоставлении ему этих сведений еще 11 сентября, однако теперь следователь заявил, что «не так понял» это ходатайство.
«Вчера в телефонном разговоре со следователем я пытался узнать, почему данные так и не были предоставлены, хотя ходатайство было следствием удовлетворено. Следователь мне ответил, что «не так понял» ходатайство Ивана», – сказал собеседник. По словам Павлова, Чабан не собирается предоставлять эти материалы в ближайшее время.
Ранее Павлов также сообщал, что следствие предложило Сафронову пойти на сделку и раскрыть имена источников его публикаций. «Мы такой вариант даже не рассматривали», – сказал Павлов, отметив, что «нельзя интересоваться источниками в рамках уголовного дела и одновременно говорить, что дело никак не связано с журналистской деятельностью Ивана».
15 сентября Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря, отказав в удовлетворении жалобы защиты.
2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 декабря. Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Адвокаты просили судью принять решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. В Лефортовский суд 2 сентября было предоставлено более 140 личных поручительств и характеристик журналистов, правозащитников и политиков в поддержку Сафронова. Судья Мосгорсуда Елена Жигалева повторно рассматривать их не стала. Заседание проходило в закрытом режиме, родственники и пресса смогли присутствовать только на оглашении решения суда.
Как ранее сообщал Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба и что он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.