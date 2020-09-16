Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом до декабря

Работа с материалами дела Сафронова до сих пор сильно усложнена. Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова о том, чтобы разъяснить ему суть обвинений в госизмене, сказал «Коммерсанту» Павлов. В ходатайстве от 9 сентября Сафронов просил: «Допросить меня с предварительным (с целью воскрешения в памяти событий 2017 г.) предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 г. были собраны мною и переданы представителю чешской (прости меня, Господи!) разведки». Однако пока следователь этого не сделал, отметил Павлов. Раз Чабан удовлетворил ходатайство, он должен показать документы, из которых будет понятна суть дела, но срок этого действия не определен.