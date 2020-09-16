Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом до декабря

Мосгорсуд оставил журналиста Ивана Сафронова под арестом до декабряЕму запретили общение и свидания с родственниками
Решение Лефортовского районного суда, который 2 сентября на три месяца (до 7 декабря 2020 г.) продлил арест Ивана Сафронова, было признано 15 сентября Мосгорсудом законным. Сафронов с мая работает советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по информационной политике, до этого 10 лет он работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей», в том числе в президентском пуле Владимира Путина. Его обвиняют в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса России). Адвокаты просили суд принять в отношении журналиста решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы (он находится в СИЗО «Лефортово»). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать «Ведомостям» позицию Кремля по продлению ареста Сафронову: «По-прежнему не могу комментировать решения суда».
К 7 декабря Сафронов будет под арестом уже пять месяцев. Он был задержан и арестован на два месяца 7 июля 2020 г. Следствие считает, что в 2012 г. Ивана Сафронова завербовала чешская спецслужба, якобы он передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях, говорил один из адвокатов, Иван Павлов. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют.
В Лефортовский суд 2 сентября было предоставлено более 140 личных поручительств и характеристик от журналистов, правозащитников и политиков в поддержку Сафронова. Они были приобщены к делу. Защита предлагала залог для изменения меры пресечения.
В Мосгорсуде заседание проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения суда. По сведениям «Ведомостей», в прениях следователь по особо важным делам ФСБ Александр Чабан обвинял адвокатов в том, что «вместо диалога защита занимается танцами с бубном и превращением процесса в цирк».
Судья Елена Жигалева в итоге отказала в ходатайстве защиты о повторном исследовании материалов дела, т. е. всех документов, приложенных к ходатайству следователя о продлении срока ареста. Также не были исследованы ранее подготовленные материалы защиты.
Работа с материалами дела Сафронова до сих пор сильно усложнена. Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова о том, чтобы разъяснить ему суть обвинений в госизмене, сказал «Коммерсанту» Павлов. В ходатайстве от 9 сентября Сафронов просил: «Допросить меня с предварительным (с целью воскрешения в памяти событий 2017 г.) предъявлением для ознакомления сведений, которые, по мнению следствия, в 2017 г. были собраны мною и переданы представителю чешской (прости меня, Господи!) разведки». Однако пока следователь этого не сделал, отметил Павлов. Раз Чабан удовлетворил ходатайство, он должен показать документы, из которых будет понятна суть дела, но срок этого действия не определен.
По словам девушки журналиста Ксении Мироновой, ей, маме Сафронова, сестре и ее мужу отказано в свиданиях и телефонных разговорах. «Суд сейчас единственная наша возможность встретиться. Это один из обычных способов давления ФСБ», – говорит она.
Отказ в свиданиях и телефонных разговорах с родственниками – это распространенная практика для того, чтобы воздействовать на граждан в СИЗО, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Предлог для отказа может быть любым: «интересы следствия», «тайна следствия», «предотвращение возможных противоправных действий», говорит он. «На самом же деле это чаще всего примитивный шантаж», – замечает Клювгант.
Суд отказал и в возврате вещей, изъятых при обысках у близких родственников Ивана Сафронова. Последнее связано с продолжением следственных действий и изучением имеющихся у следователей ФСБ материалов.
Клювгант отмечает, что длительность следствия регулируется законом в самом общем виде: «По общему правилу срок следствия по уголовному делу составляет два месяца с момента его возбуждения [дело Сафронова возбуждено 6 июля]. Но при необходимости он может многократно продлеваться вышестоящими руководителями следственного органа, а верхний предел срока следствия законом не установлен».
В подготовке статьи участвовала Светлана Бочарова