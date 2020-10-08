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В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев COVID-19 в регионах

Ведомости

Стадия первого подъема заболеваемости COVID-19 зафиксирована в 21 регионе России, сообщил «РИА Новостям» директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости, преимущественно данные субъекты расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», — сказал Акимкин. Повторный подъем заболеваемости, по его словам, отмечен в 15 регионах. Преимущественно они расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследования фонда «Петербургская политика» сообщили, что к 6 октября численность зараженных коронавирусом за сутки приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, а еще в 12 регионах, включая Ставрополье, Томскую область, Крым и Удмуртию, побиты рекорды весны — начала лета.

По данным на 8 октября, за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.

Ранее по теме: 12 регионов побили антирекорды по приросту числа заболевших COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных