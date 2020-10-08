В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев COVID-19 в регионах
Стадия первого подъема заболеваемости COVID-19 зафиксирована в 21 регионе России, сообщил «РИА Новостям» директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
«21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости, преимущественно данные субъекты расположены в Сибирском, Приморском федеральных округах, Республике Крым», — сказал Акимкин. Повторный подъем заболеваемости, по его словам, отмечен в 15 регионах. Преимущественно они расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследования фонда «Петербургская политика» сообщили, что к 6 октября численность зараженных коронавирусом за сутки приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, а еще в 12 регионах, включая Ставрополье, Томскую область, Крым и Удмуртию, побиты рекорды весны — начала лета.
По данным на 8 октября, за последние сутки в России зафиксировано 11 493 новых случая коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 260 112. Умер за сутки 191 заболевший. Третий день подряд число новых заболевших за сутки превысило 11000.