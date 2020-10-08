В Роспотребнадзоре сообщили о росте случаев COVID-19 в регионах

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные исследования фонда «Петербургская политика» сообщили, что к 6 октября численность зараженных коронавирусом за сутки приблизилась к прежним максимумам в Ингушетии, Якутии, Саратовской, Тюменской, Ульяновской областях, а еще в 12 регионах, включая Ставрополье, Томскую область, Крым и Удмуртию, побиты рекорды весны — начала лета.