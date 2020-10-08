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Песков прокомментировал работу региональных властей по борьбе с COVID-19

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Местные власти лучше видят ситуацию с коронавирусом в разных регионах, поэтому нет необходимости вводить в стране централизованное управление в этой области, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии», – сказал он. Песков добавил, что текущая статистика по заболеваемости среди россиян «является поводом для серьезной обеспокоенности» и «внутренней мобилизации» всех жителей. Он подчеркнул, что темпы роста заболеваемости продолжат ускоряться, если люди не будут соблюдать рекомендуемые меры защиты, и тогда региональным властям «придется думать о том, как эту динамику выправлять».

При этом, по словам Пескова, сейчас правительство может более уверенно действовать на фоне «растущей угрозы», чем весной. Это обусловлено тем, что в марте-мае были проведены мобилизация системы здравоохранения и ее «переналадка под потребности эпидемии», пояснил пресс-секретарь.

На протяжении трех последних дней суточный прирост людей, у которых обнаруживают коронавирус, превышает 11 000. Таким образом, Россия приближается к максимальным показателям за все время пандемии. По данным оперштаба на 8 октября, за последние 24 часа коронавирус был найден у 11 493 граждан. Общее число заболевших достигло 1 260 112 человек. Из них умерло 22 056 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных