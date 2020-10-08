Песков прокомментировал работу региональных властей по борьбе с COVID-19

«Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов, и вы знаете, что регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии», – сказал он. Песков добавил, что текущая статистика по заболеваемости среди россиян «является поводом для серьезной обеспокоенности» и «внутренней мобилизации» всех жителей. Он подчеркнул, что темпы роста заболеваемости продолжат ускоряться, если люди не будут соблюдать рекомендуемые меры защиты, и тогда региональным властям «придется думать о том, как эту динамику выправлять».