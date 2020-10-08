Определен размер выплат пострадавшим от взрывов на складе под Рязанью

Ранее в Рязанской области из-за пожаров и взрывов боеприпасов на военных складах был введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщили, что было эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»). Позднее сообщалось о восстановлении движения по ней. В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие специалисты МЧС и Минобороны, в частности пожарный поезд и специальная техника.