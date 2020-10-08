Определен размер выплат пострадавшим от взрывов на складе под Рязанью
Власти Рязанской области начнут выплачивать пострадавшим из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов жителям от 10 тыс. до 400 тыс. руб. с 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
«С 9 октября граждане должны начать получать эти выплаты», — сказал глава региона Николай Любимов. По его словам, перечень предоставляемых документов максимально упрощен. «Надеюсь, что эти деньги помогут людям приобрести самое необходимое», — подчеркнул он.
Уточняется, что за частичную утрату имущества сумма выплат составит 50 тыс. руб., за полную утрату имущества — 100 тыс. руб. При этом выплаты за ущерб здоровью в результате ЧС будут осуществляться отдельно. Губернатор уже дал соответствующие поручения. Они будут зависеть от тяжести полученного вреда и составят от 20 тыс. до 400 тыс. руб.
Ранее в Рязанской области из-за пожаров и взрывов боеприпасов на военных складах был введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщили, что было эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»). Позднее сообщалось о восстановлении движения по ней. В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие специалисты МЧС и Минобороны, в частности пожарный поезд и специальная техника.