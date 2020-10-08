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Определен размер выплат пострадавшим от взрывов на складе под Рязанью

Ведомости

Власти Рязанской области начнут выплачивать пострадавшим из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов жителям от 10 тыс. до 400 тыс. руб. с 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«С 9 октября граждане должны начать получать эти выплаты», — сказал глава региона Николай Любимов. По его словам, перечень предоставляемых документов максимально упрощен. «Надеюсь, что эти деньги помогут людям приобрести самое необходимое», — подчеркнул он.

Уточняется, что за частичную утрату имущества сумма выплат составит 50 тыс. руб., за полную утрату имущества — 100 тыс. руб. При этом выплаты за ущерб здоровью в результате ЧС будут осуществляться отдельно. Губернатор уже дал соответствующие поручения. Они будут зависеть от тяжести полученного вреда и составят от 20 тыс. до 400 тыс. руб.

Ранее в Рязанской области из-за пожаров и взрывов боеприпасов на военных складах был введен режим чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщили, что было эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград («Каспий»). Позднее сообщалось о восстановлении движения по ней. В тушении огня и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие специалисты МЧС и Минобороны, в частности пожарный поезд и специальная техника.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных