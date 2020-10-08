Пожар на военном складе под Рязанью локализован
Пожар, который начался вчера на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области, локализован, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
«По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — сказал он.
По словам Булгакова, сегодня основные действия были направлены на тушение технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. Завтра же «проливка» всей территории склада продолжится с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами.
В сегодняшнем тушении пожара были задействованы четыре самолета Ил-76, четыре вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26. Ими было сброшено порядка 1200 тонн воды. В ликвидации возгорания также приняли участие более 650 военнослужащих и 194 единицы военной и специальной техники.
Вчера днем, 7 сентября, на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад. В области был введен режим ЧС. Эвакуация проводилась в радиусе 25 км.