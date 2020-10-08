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Пожар на военном складе под Рязанью локализован

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Пожар, который начался вчера на артиллерийском складе в Скопинском районе Рязанской области, локализован, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — сказал он.

По словам Булгакова, сегодня основные действия были направлены на тушение технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. Завтра же «проливка» всей территории склада продолжится с использованием самолетов Ил-76 и вертолетов с водосливными устройствами.

В сегодняшнем тушении пожара были задействованы четыре самолета Ил-76, четыре вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26. Ими было сброшено порядка 1200 тонн воды. В ликвидации возгорания также приняли участие более 650 военнослужащих и 194 единицы военной и специальной техники.

Вчера днем, 7 сентября, на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад. В области был введен режим ЧС. Эвакуация проводилась в радиусе 25 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных