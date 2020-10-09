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В Махачкале 42 ребенка госпитализировали с признаками отравления

Ведомости

42 ребенка госпитализировано в Махачкале с симптомами острой кишечной инфекции, дети находятся в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении на сайте Минздрава Дагестана.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что специалисты Роспотребнадзора занимаются расследованием произошедшего. В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для выявления новых случаев отравления. Воспитанников детсадов на семь дней возьмут под медицинское наблюдение.

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни (статья 238 УК РФ) из-за массового пищевого отравления детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных