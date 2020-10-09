В Махачкале 42 ребенка госпитализировали с признаками отравления

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.