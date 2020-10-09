В Махачкале 42 ребенка госпитализировали с признаками отравления
42 ребенка госпитализировано в Махачкале с симптомами острой кишечной инфекции, дети находятся в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении на сайте Минздрава Дагестана.
«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что специалисты Роспотребнадзора занимаются расследованием произошедшего. В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для выявления новых случаев отравления. Воспитанников детсадов на семь дней возьмут под медицинское наблюдение.
Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни (статья 238 УК РФ) из-за массового пищевого отравления детей.