РБК: мэрия Москвы обсудила закрытие ресторанов и баров из-за COVID-19

По словам собеседника издания, такие меры могут ввести, чтобы сократить трафик в городе и не прийти к введению жестких ограничений. По данным источника, в мэрии Москвы пока обсуждают, как можно реализовать предлагаемые ограничения и по каким критериям относить заведения к питейным, так как в Москве много мест со смешанным режимом работы: днем они работают как рестораны, вечером — как бары.