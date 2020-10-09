РБК: мэрия Москвы обсудила закрытие ресторанов и баров из-за COVID-19
«О закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — сообщил источник в мэрии.
По словам собеседника издания, такие меры могут ввести, чтобы сократить трафик в городе и не прийти к введению жестких ограничений. По данным источника, в мэрии Москвы пока обсуждают, как можно реализовать предлагаемые ограничения и по каким критериям относить заведения к питейным, так как в Москве много мест со смешанным режимом работы: днем они работают как рестораны, вечером — как бары.