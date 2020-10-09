В РПЦ опровергли кончину протоиерея Димитрия Смирнова
Появившаяся в социальных сетях информация о кончине протоиерея Димитрия Смирнова не соответствует действительности, заявил «Интерфаксу» священник Федор Лукьянов, который сменил Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.
«Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — цитирует агентство собеседника. По его словам, Смирнов «борется» с последствиями коронавируса, и борьба идет непросто, но динамика положительная.
Протоиерей Смирнов переболел коронавирусом этой весной, с тех пор проходит реабилитацию, отмечает агентство.
В августе Синод Русской православной церкви освободил его от занимаемой должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Решение было принято по просьбе самого Смирнова, который заявил о том, что ему стало сложно исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.