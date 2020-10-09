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В РПЦ опровергли кончину протоиерея Димитрия Смирнова

Ведомости

Появившаяся в социальных сетях информация о кончине протоиерея Димитрия Смирнова не соответствует действительности, заявил «Интерфаксу» священник Федор Лукьянов, который сменил Смирнова на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи.

«Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — цитирует агентство собеседника. По его словам, Смирнов «борется» с последствиями коронавируса, и борьба идет непросто, но динамика положительная.

Протоиерей Смирнов переболел коронавирусом этой весной, с тех пор проходит реабилитацию, отмечает агентство.

В августе Синод Русской православной церкви освободил его от занимаемой должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Решение было принято по просьбе самого Смирнова, который заявил о том, что ему стало сложно исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Ранее по теме: Протоиерея Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных