В РПЦ опровергли кончину протоиерея Димитрия Смирнова

В августе Синод Русской православной церкви освободил его от занимаемой должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Решение было принято по просьбе самого Смирнова, который заявил о том, что ему стало сложно исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.