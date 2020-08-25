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Протоиерея Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи

Ведомости

Синод Русской православной церкви освободил от занимаемой должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова, сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.

Решение было принято по просьбе самого Смирнова, который заявил о том, что ему стало сложно «исполнять эту должность по состоянию здоровья».

Новым председателем комиссии, как постановил Синод, назначен священник Феодор Лукьянов, московский клирик. Смирнову присвоили титул почетного председателя комиссии по вопросам семьи. Ранее Смирнов был госпитализирован с подозрением на коронавирус, его выписали в конце мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных