Протоиерея Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по вопросам семьи
Синод Русской православной церкви освободил от занимаемой должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова, сообщается на сайте Московского патриархата РПЦ.
Решение было принято по просьбе самого Смирнова, который заявил о том, что ему стало сложно «исполнять эту должность по состоянию здоровья».
Новым председателем комиссии, как постановил Синод, назначен священник Феодор Лукьянов, московский клирик. Смирнову присвоили титул почетного председателя комиссии по вопросам семьи. Ранее Смирнов был госпитализирован с подозрением на коронавирус, его выписали в конце мая.