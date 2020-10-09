В Бишкеке начались столкновения сторонников Атамбаева и Жапарова
В результате столкновений в Бишкеке сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьер-министра Садра Жапарова есть пострадавшие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.
«Несколько людей пострадали точно. Наверное, в них камни попали. Точно ранен Токтогазиев (оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера — прим. ред.)», — сказал очевидец.
Ранее сторонники Жапарова на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке атаковали выступающих с трибуны сторонников Атамбаева с использованием камней и бутылок. Агентство отмечает, что были слышны несколько хлопков, похожих на выстрелы.
Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. 6 октября ЦИК страны признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель.
9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.