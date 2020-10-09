В Бишкеке начались столкновения сторонников Атамбаева и Жапарова

Ранее сторонники Жапарова на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке атаковали выступающих с трибуны сторонников Атамбаева с использованием камней и бутылок. Агентство отмечает, что были слышны несколько хлопков, похожих на выстрелы.