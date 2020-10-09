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В Бишкеке начались столкновения сторонников Атамбаева и Жапарова

Ведомости

В результате столкновений в Бишкеке сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьер-министра Садра Жапарова есть пострадавшие, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

«Несколько людей пострадали точно. Наверное, в них камни попали. Точно ранен Токтогазиев (оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера — прим. ред.)», — сказал очевидец.

Ранее сторонники Жапарова на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке атаковали выступающих с трибуны сторонников Атамбаева с использованием камней и бутылок. Агентство отмечает, что были слышны несколько хлопков, похожих на выстрелы.

Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. 6 октября ЦИК страны признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал повторное голосование в течение двух недель.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

Ранее по теме: Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных