Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

В столице будет введен комендантский час, особый режим въезда и выезда граждан, запрет отдельным гражданам покидать на установленный срок место своего проживания, запрет на проведение массовых мероприятий, контроль за СМИ, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки в Бишкеке, особые правила пользования связью, ограничение движения транспортных средств и их досмотр. В многолюдных местах у граждан будут проверять документы, нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями Бишкека, буду выдворять за его пределы, рассказали в пресс-службе президента.