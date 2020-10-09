Дело против задержавших Голунова экс-полицейских передали в Генпрокуратуру
Уголовное дело в отношении бывших полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова, передано для утверждения в Генпрокуратуру, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
«Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», — сказал представляющий интересы журналиста адвокат.
Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.
Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.
По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.