Суд продлил арест экс-полицейским по делу Голунова
Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем бывшим полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., передает «РИА Новости».
Срок ареста продлен до декабря Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Ранее суд также продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено в связи с тем, что его адвокат не явился в суд.
2 сентября Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, добавив статью о совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ).
По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.
Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.