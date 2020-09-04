Суд продлил арест экс-полицейским по делу Голунова

По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.