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Суд продлил арест экс-полицейским по делу Голунова

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста трем бывшим полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова в июле 2019 г., передает «РИА Новости».

Срок ареста продлен до декабря Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Ранее суд также продлил срок домашнего ареста Денису Коновалову. Ходатайство в отношении Игоря Ляховца пока не рассмотрено в связи с тем, что его адвокат не явился в суд.

2 сентября Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, добавив статью о совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

По данным следствия, оперативные сотрудники подбросили журналисту Ивану Голунову наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Защита с такой позицией не согласна и считает дело сфабрикованным. Задержание Голунова проходило в июне 2019 г. Его обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Позднее с Голунова были сняты обвинения из-за отсутствия доказательств, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских.

Им ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Ранее по теме: Экс-полицейским по делу Голунова ужесточили обвинение

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных