Советница заявила о покушении на экс-президента Киргизии Атамбаева
Покушение на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева было совершено сегодня в Бишкеке, сообщила на своей странице в Facebook его советница Кундуз Жолдубаева.
«Было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление», — написала Жолдубаева. Позже она уточнила, что в машину экс-президента стреляли боевыми пулями, Атамбаев не пострадал. Информация о готовящемся покушении поступила еще вчера, передала советница слова экс-президента.
Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти.
6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.