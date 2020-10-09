Советница заявила о покушении на экс-президента Киргизии Атамбаева

«Было совершено покушение на экс-президента Алмазбека Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление», — написала Жолдубаева. Позже она уточнила, что в машину экс-президента стреляли боевыми пулями, Атамбаев не пострадал. Информация о готовящемся покушении поступила еще вчера, передала советница слова экс-президента.