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Пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушен

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Все очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью ликвидированы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова.

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сказал Булгаков. Началось восстановление казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовка военного городка к зимнему периоду эксплуатации, добавил он.

7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад.

В МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе было эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград. 9 октября власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Скопинском и Ряжском районах Рязанской области.

Ранее по теме: Пожар на военном складе под Рязанью локализован

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных