Пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушен
Все очаги возгорания на складе боеприпасов под Рязанью ликвидированы, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова.
«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сказал Булгаков. Началось восстановление казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовка военного городка к зимнему периоду эксплуатации, добавил он.
7 октября на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начали взрываться боеприпасы. По версии Минобороны, причиной этого стал пожар, который перекинулся от загоревшейся травы на артиллерийский склад.
В МЧС сообщили, что из-за пожара и взрывов снарядов на артиллерийском складе было эвакуировано несколько поселков, а также перекрыта трасса Москва — Волгоград. 9 октября власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Скопинском и Ряжском районах Рязанской области.