Пожар на складе боеприпасов под Рязанью потушен

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сказал Булгаков. Началось восстановление казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовка военного городка к зимнему периоду эксплуатации, добавил он.