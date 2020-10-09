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Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в Москве

Ведомости

Смертность от коронавируса в Москве растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в Москве также растет число тяжело больных коронавирусом, находящихся в реанимации, что является свидетельством «наступления» пандемии.

«Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения коронавирусом, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 321 812 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+469), Подмосковье (+411), Ростовская (+265) и Нижегородская области (+247).

9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных