Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в Москве

«Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».