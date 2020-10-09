Собянин заявил о росте смертности от коронавируса в Москве
Смертность от коронавируса в Москве растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в Москве также растет число тяжело больных коронавирусом, находящихся в реанимации, что является свидетельством «наступления» пандемии.
«Увеличивается количество очень тяжелых больных, в реанимации, на ИВЛ, даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявлено 3 701 случая заражения коронавирусом, 1 424 пациента выздоровели, 33 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 321 812 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+469), Подмосковье (+411), Ростовская (+265) и Нижегородская области (+247).
9 октября в России зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — 12 126. Прежний рекорд принадлежит 11 мая — тогда заболели 11 656 человек. Общее число случаев заражения с начала пандемии выросло до 1 272 238.