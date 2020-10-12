В Роспотребнадзоре не исключили наступление третьей волны коронавируса
Риск возникновения новой волны коронавируса будет сохраняться до тех пор, пока большинство людей не приобретет защитные антитела, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Вы знаете, все может быть. Пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19 либо после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — сказала она, отвечая на вопрос, какова вероятность наступления третьей волны коронавируса после выхода на плато по заболеваемости.
В ходе разговора Пшеничная также отметила, что на это плато Россия может выйти через 10-20 дней. Это станет видно, когда прирост случаев заболевания не будет наблюдаться в течение 7-10 дней, пояснила она.
Вчера, 11 октября, в России было зафиксировано рекордное за все время пандемии число людей, у которых за сутки был выявлен коронавирус — 13 634. Сегодня его обнаружили у 13 592 человек. Общее число число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 22 722 пациента скончались.