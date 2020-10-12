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В Роспотребнадзоре не исключили наступление третьей волны коронавируса

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Риск возникновения новой волны коронавируса будет сохраняться до тех пор, пока большинство людей не приобретет защитные антитела, заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вы знаете, все может быть. Пока большая часть населения не приобретет защитные антитела к COVID-19 либо после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — сказала она, отвечая на вопрос, какова вероятность наступления третьей волны коронавируса после выхода на плато по заболеваемости.

В ходе разговора Пшеничная также отметила, что на это плато Россия может выйти через 10-20 дней. Это станет видно, когда прирост случаев заболевания не будет наблюдаться в течение 7-10 дней, пояснила она.

Вчера, 11 октября, в России было зафиксировано рекордное за все время пандемии число людей, у которых за сутки был выявлен коронавирус — 13 634. Сегодня его обнаружили у 13 592 человек. Общее число число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 22 722 пациента скончались.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных