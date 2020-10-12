В Роспотребнадзоре не исключили наступление третьей волны коронавируса

Вчера, 11 октября, в России было зафиксировано рекордное за все время пандемии число людей, у которых за сутки был выявлен коронавирус — 13 634. Сегодня его обнаружили у 13 592 человек. Общее число число заболевших в стране достигло 1 312 310. Из них 22 722 пациента скончались.