Власти Москвы сообщили о перегрузке сервиса подачи данных о сотрудниках на удаленке
Высокая нагрузка на сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, привела к временным сложностям с подачей сведений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.
«Возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», — говорится в сообщении. Несмотря на то, что сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о переведенных на удаленку работниках, большинство работодателей начали загружать данные 12 октября, что и привело к его перегрузке, объяснили в департаменте.
6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. 9 октября на сайте mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы.
Собянин обязал компании Москвы перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, а рекомендовал — 50%. Пока такие требования введены с 5 по 28 октября включительно.