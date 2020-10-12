Власти Москвы сообщили о перегрузке сервиса подачи данных о сотрудниках на удаленке

«Возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», — говорится в сообщении. Несмотря на то, что сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о переведенных на удаленку работниках, большинство работодателей начали загружать данные 12 октября, что и привело к его перегрузке, объяснили в департаменте.