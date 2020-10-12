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Власти Москвы сообщили о перегрузке сервиса подачи данных о сотрудниках на удаленке

Ведомости

Высокая нагрузка на сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы, привела к временным сложностям с подачей сведений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

«Возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», — говорится в сообщении. Несмотря на то, что сервис был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о переведенных на удаленку работниках, большинство работодателей начали загружать данные 12 октября, что и привело к его перегрузке, объяснили в департаменте.

6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. 9 октября на сайте mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны сообщать информацию о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. 

Собянин обязал компании Москвы перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, а рекомендовал — 50%. Пока такие требования введены с 5 по 28 октября включительно.

Ранее по теме: Собянин заявил о «лайт»-варианте борьбы с пандемией коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных