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Семья погибшей при пожарах под Рязанью получит 1 млн рублей

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Семья женщины, которая погибла при пожарах на складе боеприпасов в Рязанской области, получит 1 млн руб., заявил глава региона Николай Любимов в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий пожаров, передает пресс-служба. 667 семей получат помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. руб.

«Семье скончавшейся от полученных травм женщины, которую накануне доставили санавиацией в Рязанскую ОКБ, будет выплачен 1 млн. руб.», — говорится в сообщении.

Во время совещания губернатор поддержал предложение министра труда региона Валерия Емеца, который предложил введение дополнительных выплат семьям с детьми, дома которых были полностью уничтожены в результате ЧС.

Пострадавшая в результате взрывов на военных складах в Рязанской области умерла 10 октября. В территориальном центре медицины катастроф подтвердили агентству смерть пострадавшей, отметив, что пациентка находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. О том, что в регионе ликвидировали пожары, возникшие в результате взрывов боеприпасов на военном складе, сообщалось 10 октября. Из-за возникших пожаров спасатели эвакуировали жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных