Семья погибшей при пожарах под Рязанью получит 1 млн рублей
Семья женщины, которая погибла при пожарах на складе боеприпасов в Рязанской области, получит 1 млн руб., заявил глава региона Николай Любимов в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий пожаров, передает пресс-служба. 667 семей получат помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. руб.
«Семье скончавшейся от полученных травм женщины, которую накануне доставили санавиацией в Рязанскую ОКБ, будет выплачен 1 млн. руб.», — говорится в сообщении.
Во время совещания губернатор поддержал предложение министра труда региона Валерия Емеца, который предложил введение дополнительных выплат семьям с детьми, дома которых были полностью уничтожены в результате ЧС.
Пострадавшая в результате взрывов на военных складах в Рязанской области умерла 10 октября. В территориальном центре медицины катастроф подтвердили агентству смерть пострадавшей, отметив, что пациентка находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. О том, что в регионе ликвидировали пожары, возникшие в результате взрывов боеприпасов на военном складе, сообщалось 10 октября. Из-за возникших пожаров спасатели эвакуировали жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.