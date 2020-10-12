Семья погибшей при пожарах под Рязанью получит 1 млн рублей

Пострадавшая в результате взрывов на военных складах в Рязанской области умерла 10 октября. В территориальном центре медицины катастроф подтвердили агентству смерть пострадавшей, отметив, что пациентка находилась в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. О том, что в регионе ликвидировали пожары, возникшие в результате взрывов боеприпасов на военном складе, сообщалось 10 октября. Из-за возникших пожаров спасатели эвакуировали жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.