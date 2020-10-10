Под Рязанью потушили возникшие из-за взрывов боеприпасов пожары
В Рязанской области ликвидировали пожары, возникшие в результате взрывов боеприпасов на военном складе, сообщается на сайте МЧС России.
«Совместными усилиями сил и средств РСЧС ликвидированы пожары на территории населенных пунктов Рязанской области, которые попали в зону поражения от взорвавшихся боеприпасов 7 октября», — говорится в сообщении.
Прибывшие для тушения пожаров подразделения МЧС из Москвы, Московской и Тульской областей готовятся в возвращению в места постоянной дислокации, оставшиеся силы МЧС Рязанской области продолжат работу по окарауливанию, тушению очагов лесной подстилки и отдельных очагов тления, уточили в ведомстве.
О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.
По словам источника в Минобороны, на территории этой воинской части по-прежнему продолжало хранится большое количество боеприпасов с истекшим сроком годности.
Из-за возникших пожаров спасатели были вынуждены эвакуировать жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км.