В России выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса за сутки

В России выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве более 4600 новых заболевших
В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, 1 031 785 человек выздоровели, 271 427 продолжают лечение.
12 октября оперштаб сообщил о 13 592 случаях коронавируса. Предыдущий рекорд по приросту новых больных оперштаб фиксировал 11 октября. Тогда сообщалось о 13 634 случаях заболевания.
В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 339 431 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская области (+274).
В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (339 431), Московская область (78 251) и Санкт-Петербург (48 686), Нижегородская область (35 350) и Свердловская область (31 550).