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В России выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве более 4600 новых заболевших
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, 1 031 785 человек выздоровели, 271 427 продолжают лечение.

12 октября оперштаб сообщил о 13 592 случаях коронавируса. Предыдущий рекорд по приросту новых больных оперштаб фиксировал 11 октября. Тогда сообщалось о 13 634 случаях заболевания.

В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли. Всего в столице зафиксировано 339 431 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская области (+274).

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В топ-5 по общему количеству заболевших входят Москва (339 431), Московская область (78 251) и Санкт-Петербург (48 686), Нижегородская область (35 350) и Свердловская область (31 550).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных