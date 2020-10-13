В России выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, 1 031 785 человек выздоровели, 271 427 продолжают лечение.