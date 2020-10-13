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ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса за неделю

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Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн с 5 по 11 октября. Показатель стал рекордным за весь период пандемии, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Прирост заболеваемости COVID-19 c 5 по 11 октября превысил показатель предыдущей недели на более 208 500 случаев, или на 10,09%. Число смертей от коронавируса 5-11 октября уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 0,24% и составило 39 249. Всего, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 37,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,1 млн смертей.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 13 592 – до 1 312 310. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии. За весь период от коронавируса выздоровели более 1 млн человек, более 22 700 умерли. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости вирусом. В первую тройку входят: США (7,8 млн случаев), Индия (7,1 млн) и Бразилия (5,1 млн), следует из данных Университета Джона Хопкинса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных