ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса за неделю

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 13 592 – до 1 312 310. 11 октября оперштаб сообщил о 13 634 случаях коронавируса. Это рекордное число заболевших с начала пандемии. За весь период от коронавируса выздоровели более 1 млн человек, более 22 700 умерли. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости вирусом. В первую тройку входят: США (7,8 млн случаев), Индия (7,1 млн) и Бразилия (5,1 млн), следует из данных Университета Джона Хопкинса.