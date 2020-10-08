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ВОЗ заявила о рекордном количестве выявленных случаев коронавируса за сутки

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 8 октября зафиксировала 338 779 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель является рекордным, следует из материалов на сайте ВОЗ.

7 октября, по данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения вирусом составило 273 342.

Количество смертельных исходов 8 октября составило 5 514. Общее число выявленных зараженных с начала пандемии превысило 36 млн. 

5 октября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% населения планеты могло быть заражено коронавирусом.

Ранее по теме: В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных