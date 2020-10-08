ВОЗ заявила о рекордном количестве выявленных случаев коронавируса за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 8 октября зафиксировала 338 779 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель является рекордным, следует из материалов на сайте ВОЗ.
7 октября, по данным ВОЗ, число выявленных случаев заражения вирусом составило 273 342.
Количество смертельных исходов 8 октября составило 5 514. Общее число выявленных зараженных с начала пандемии превысило 36 млн.
5 октября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что около 10% населения планеты могло быть заражено коронавирусом.