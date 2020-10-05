В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты
Около 10% населения планеты могло быть заражено коронавирусом, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе выступления на специальной сессии исполнительного комитета ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией.
«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом. Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску [заболеть]» — сказал Райан, его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что пандемия коронавируса продолжит развиваться, но сейчас у человечества есть «рабочие инструменты» для предотвращения передачи инфекции и спасения жизней людей. При этом дальнейшее развитие ситуации в области борьбы с коронавирусом будет зависеть от того, как человечество будет использовать имеющиеся инструменты, подчеркнул Райан.
По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября, в мире коронавирус выявлен у 35 238 623 жителей. Из них больше всего в США — 7 419 594. В России, по данным оперштаба, число заражений достигло 1 225 889, количество смертельных случаев — 21 475. Всего от COVID-19 скончались 1 038 027 жителей планеты.