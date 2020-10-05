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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты

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Около 10% населения планеты могло быть заражено коронавирусом, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе выступления на специальной сессии исполнительного комитета ВОЗ, посвященной борьбе с пандемией.

«Нынешние оценки говорят нам, что около 10% населения мира, возможно, были инфицированы этим вирусом. Это означает, что подавляющее большинство населения мира подвергается риску [заболеть]» — сказал Райан, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что пандемия коронавируса продолжит развиваться, но сейчас у человечества есть «рабочие инструменты» для предотвращения передачи инфекции и спасения жизней людей. При этом дальнейшее развитие ситуации в области борьбы с коронавирусом будет зависеть от того, как человечество будет использовать имеющиеся инструменты, подчеркнул Райан.

По данным университета Джонса Хопкинса на 5 октября, в мире коронавирус выявлен у 35 238 623 жителей. Из них больше всего в США — 7 419 594. В России, по данным оперштаба, число заражений достигло 1 225 889, количество смертельных случаев — 21 475. Всего от COVID-19 скончались 1 038 027 жителей планеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных