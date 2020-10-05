В ВОЗ допустили заражение коронавирусом 10% населения планеты

Он добавил, что пандемия коронавируса продолжит развиваться, но сейчас у человечества есть «рабочие инструменты» для предотвращения передачи инфекции и спасения жизней людей. При этом дальнейшее развитие ситуации в области борьбы с коронавирусом будет зависеть от того, как человечество будет использовать имеющиеся инструменты, подчеркнул Райан.