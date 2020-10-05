Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

«В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточное для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Плюс у нас появились – я уже говорил – новые лекарственные препараты, которые показали свою эффективность», – сказал Мурашко. Он отметил, что наиболее серьезная ситуация с коронавирусом наблюдается в крупных городах, в том числе в Москве, и напомнил о необходимости соблюдать режим социального дистанцирования, ношения масок и перчаток.