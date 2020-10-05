Мурашко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом управляемая, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточное для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Плюс у нас появились – я уже говорил – новые лекарственные препараты, которые показали свою эффективность», – сказал Мурашко. Он отметил, что наиболее серьезная ситуация с коронавирусом наблюдается в крупных городах, в том числе в Москве, и напомнил о необходимости соблюдать режим социального дистанцирования, ношения масок и перчаток.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. По словам Пескова, Кремлю неизвестно о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели, если не будет улучшения ситуации с коронавирусом.
В России за последние сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Умерли за день 117 пациентов, выздоровели 3 181 человек. Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.