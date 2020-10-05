Кремль оценил вероятность возвращения к самоизоляции из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал обсуждений о возвращении режима самоизоляции в стране.
«Я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счет. Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьезным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, то я не слышал таких обсуждений», — сообщил Песков. Он отметил, что вопросом введения ограничений из-за коронавируса занимается оперативный штаб.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что столичная мэрия прорабатывает несколько сценариев по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом. Самый жесткий предполагает возвращение к пропускному режиму, который уже действовал по указу мэра Сергея Собянина с 15 апреля по 9 июня 2020 г. во время самоизоляции. По словам Пескова, Кремлю неизвестно о планах ввести режим самоизоляции в Москве через две недели, если не будет улучшения ситуации с коронавирусом.
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявлял, что Россия может повторно закрыть границы из-за развития ситуации с распространением коронавируса. По его словам, режим самоизоляции для пожилых людей, скорее всего, придется вводить, при этом всеобщей самоизоляции не будет.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Умерли за день 117 пациентов, выздоровели 3 181 человек. Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.