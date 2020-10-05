В Совфеде заявили о возможном повторном закрытии границ из-за коронавируса
Россия может повторно закрыть границы из-за развития ситуации с распространением коронавируса, заявил «РИА Новости» первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор. Он отметил, что активное перемещение людей ведет к росту заражений и обратил внимание, что ряд стран уже вводит полный карантин, в частности, Израиль. По его словам, режим самоизоляции для пожилых людей, скорее всего, придется вводить, при этом всеобщей самоизоляции не будет.
В оперштабе правительства по борьбе с коронавирусом отказались от комментариев.
Границы России частично открыты уже два месяца. В конце сентября авиасообщение было возобновлено с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. С августа границы открыты с Великобританией, урцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией (в последнем случае — при наличии вида на жительство в стране). До этого границы России были закрыты в течение почти четырех месяцев.
Ранее в ряде регионов России начали вводить ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, который фиксируется с сентября, В частности, в Москве власти предписали домашний режим пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, обязали перевести работодателей не менее 30% сотрудников на удаленку, а школьников с 5 по 18 октября отправили на продленные каникулы.
Как сообщили «Ведомостям» источники в столичной мэрии, рассматривается вопрос введения жестких ограничительных мер по аналогии с теми, что использовались весной. По словам источников, если ситуация продолжит ухудшаться, о всеобщей самоизоляции может быть объявлено в течение двух недель.
По данным оперштаба, на 5 октября в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 225 889. В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (307 477), Московская область (74 970) и Санкт-Петербург (44 765).