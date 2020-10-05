В Совфеде заявили о возможном повторном закрытии границ из-за коронавируса

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор. Он отметил, что активное перемещение людей ведет к росту заражений и обратил внимание, что ряд стран уже вводит полный карантин, в частности, Израиль. По его словам, режим самоизоляции для пожилых людей, скорее всего, придется вводить, при этом всеобщей самоизоляции не будет.