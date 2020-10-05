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В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки более 3 500 новых заболевших
Ведомости
Maxim Shemetov / REUTERS

 За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 225 889. Умерли за день 117 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 475. За сутки в России полностью выздоровели 3 181 человек. Общее число выздоровевших выросло до 982 324 человек. Продолжают лечение более 222 000 заболевших.

Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.

В Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. Всего в столице зафиксировано 307 477 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+407), Подмосковье (+339), Ростовская (+244) и Нижегородская области (+198).

В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (307 477), Московская область (74 970) и Санкт-Петербург (44 765).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных