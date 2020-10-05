В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавирусаВ Москве за сутки более 3 500 новых заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 225 889. Умерли за день 117 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 475. За сутки в России полностью выздоровели 3 181 человек. Общее число выздоровевших выросло до 982 324 человек. Продолжают лечение более 222 000 заболевших.
Вчера, 4 октября, оперштаб сообщил о 10 499 новых заболевших. Второй день подряд в России регистрируют более 10 000 новых случаев.
В Москве за сутки выявлено 3 537 случаев заражения коронавирусом, 913 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. Всего в столице зафиксировано 307 477 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+407), Подмосковье (+339), Ростовская (+244) и Нижегородская области (+198).
В топ-три по общему количеству заболевших входят Москва (307 477), Московская область (74 970) и Санкт-Петербург (44 765).