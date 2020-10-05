В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 225 889. Умерли за день 117 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 21 475. За сутки в России полностью выздоровели 3 181 человек. Общее число выздоровевших выросло до 982 324 человек. Продолжают лечение более 222 000 заболевших.