Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях вакцины центра «Вектор»

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата», — подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве также не рекомендовали ставить вакцину при хронических заболеваниях в стадии обострения, при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ. Вакцинацию можно проводить только после нормализации температуры, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, противопоказанием является поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.