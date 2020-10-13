Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях вакцины центра «Вектор»
Противопоказаниями к применению вакцины от коронавируса, которую разработал научный центр «Вектор», являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также острые инфекционные заболевания и беременность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата», — подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве также не рекомендовали ставить вакцину при хронических заболеваниях в стадии обострения, при нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ. Вакцинацию можно проводить только после нормализации температуры, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, противопоказанием является поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.
Как ожидается, вакцина центра «Вектор» будет зарегистрирована 15 октября. Ранее сообщалось, что центр закончил клинические испытания своей вакцины, далее начнутся пострегистрационные испытания. 30 сентября Роспатент утвердил название этой вакцины — «ЭпиВакКорона».