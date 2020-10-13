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В России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%

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Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в режиме онлайн-конференции на форуме «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот еще 20% освободившегося коечного фонда», — цитирует ТАСС Гриднева. Он пояснил, что 20% находящихся в больницах пациентов имеют легкую степень заболевания. Они, по словам Гриднева, могли бы находиться дома.

По его словам, сейчас пандемия находится на середине своего развития. «Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе», — приводит «РИА Новости» слова Гриднева.

13 октября оперштаб сообщил, что в России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели за сутки 7 550 человек, 244 пациента умерли. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило более 1,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных