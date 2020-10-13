В России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев в режиме онлайн-конференции на форуме «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».
«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% — вот еще 20% освободившегося коечного фонда», — цитирует ТАСС Гриднева. Он пояснил, что 20% находящихся в больницах пациентов имеют легкую степень заболевания. Они, по словам Гриднева, могли бы находиться дома.
По его словам, сейчас пандемия находится на середине своего развития. «Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе», — приводит «РИА Новости» слова Гриднева.
13 октября оперштаб сообщил, что в России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса. Полностью выздоровели за сутки 7 550 человек, 244 пациента умерли. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило более 1,3 млн.