В России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%

По его словам, сейчас пандемия находится на середине своего развития. «Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе», — приводит «РИА Новости» слова Гриднева.