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Собянин назвал число суточных госпитализаций с коронавирусом в Москве

Ведомости

В Москве количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, уменьшилось на 40% в сравнении с весенним пиком заболеваемости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу». По его словам, каждые сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют порядка 1 тыс. жителей.

«Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около 1 тыс. госпитализаций, в пик весной было 1,7 тыс. госпитализаций», — цитирует ТАСС Собянина.

Ранее дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.

За последние сутки в России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126 новых случаев, сообщил оперативный штаб. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек.

Ранее по теме: В России выявили рекордное число новых заболевших коронавирусом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных