Собянин назвал число суточных госпитализаций с коронавирусом в Москве
В Москве количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, уменьшилось на 40% в сравнении с весенним пиком заболеваемости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу». По его словам, каждые сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют порядка 1 тыс. жителей.
«Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около 1 тыс. госпитализаций, в пик весной было 1,7 тыс. госпитализаций», — цитирует ТАСС Собянина.
Ранее дополнительные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом открылись в выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Резервные мощности коечного фонда, законсервированные до новой вспышки заболеваемости, в столице начали вводить в строй с конца сентября.
За последние сутки в России выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 12 126 новых случаев, сообщил оперативный штаб. Прежний рекорд был зафиксирован 11 мая — тогда заболели 11 656 человек.