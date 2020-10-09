Собянин назвал число суточных госпитализаций с коронавирусом в Москве

В Москве количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, уменьшилось на 40% в сравнении с весенним пиком заболеваемости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу». По его словам, каждые сутки в Москве с коронавирусом госпитализируют порядка 1 тыс. жителей.