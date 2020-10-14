Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией
Участники исследований вакцины от коронавируса не должны скрывать свои болезни, заявил «РИА Новостям» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«На этом этапе (клинических испытаний. — РИА Новости) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — отметил Горелов. После вакцинации у добровольца может повыситься температура, появиться слабость, покраснение и боль в месте укола, сказал он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что 15 октября планируется зарегистрировать вторую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре «Вектор». 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.