Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией

«На этом этапе (клинических испытаний. — РИА Новости) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — отметил Горелов. После вакцинации у добровольца может повыситься температура, появиться слабость, покраснение и боль в месте укола, сказал он.