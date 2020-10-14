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Эпидемиолог предупредил об опасности сокрытия болезней перед вакцинацией

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Участники исследований вакцины от коронавируса не должны скрывать свои болезни, заявил «РИА Новостям» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На этом этапе (клинических испытаний. — РИА Новости) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — отметил Горелов. После вакцинации у добровольца может повыситься температура, появиться слабость, покраснение и боль в месте укола, сказал он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что 15 октября планируется зарегистрировать вторую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре «Вектор». 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных