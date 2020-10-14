Пригожин потребовал по 5 млн рублей с Навального и Соболь за оскорбления
Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к основателю ФБК Алексею Навальному и сотруднице фонда Любови Соболь о защите чести и достоинства. Сумма исковых требований к каждому из ответчиков составляет по 5 млн руб. Исковые заявления, которые направлены в Симоновский и Люблинский районные суды Москвы опубликованы в группе соцсети «ВКонтакте» «Пресс-служба компании "Конкорд"», связанной с Пригожиным.
В иске к Навальному Пригожин требует опровергнуть утверждения из «Твиттера» Навального, где в одном из постов он написал о том, что Пригожин заработал состояние «на поставках тухлятины в школы и детские сады». В исковом заявлении также указано, что под данным постом поставили лайки 633 человека, сделали репост и оставили комментарии к посту ещё 127 человек. «Многие из этих комментариев содержат ненормативную лексику, носят оскорбительный и порочащий истца характер», — говорится в исковом заявлении.
В иске к Соболь Пригожин просит опровержения публикации издания Znak.com. Соответчиком по иску выступает также само издание.
Во время того, как Навальный находился в коме в немецкой клинике «Шарите» из-за предполагаемого отравления ядом «Новичок», Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Навального и Соболь, который образовался в результате судебного разбирательства по делу о клевете. Об этом сообщала пресс-служба «Конкорда». Сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.
В комментарии «Конкорда» говорилось, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. В обратном случае Пригожин пообещал добиться ответа «по всей строгости российского закона».