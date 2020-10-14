Пригожин потребовал по 5 млн рублей с Навального и Соболь за оскорбления

В иске к Навальному Пригожин требует опровергнуть утверждения из «Твиттера» Навального, где в одном из постов он написал о том, что Пригожин заработал состояние «на поставках тухлятины в школы и детские сады». В исковом заявлении также указано, что под данным постом поставили лайки 633 человека, сделали репост и оставили комментарии к посту ещё 127 человек. «Многие из этих комментариев содержат ненормативную лексику, носят оскорбительный и порочащий истца характер», — говорится в исковом заявлении.