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Пригожин потребовал по 5 млн рублей с Навального и Соболь за оскорбления

Ведомости

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к основателю ФБК Алексею Навальному и сотруднице фонда Любови Соболь о защите чести и достоинства. Сумма исковых требований к каждому из ответчиков составляет по 5 млн руб. Исковые заявления, которые направлены в Симоновский и Люблинский районные суды Москвы опубликованы в группе соцсети «ВКонтакте» «Пресс-служба компании "Конкорд"», связанной с Пригожиным.

В иске к Навальному Пригожин требует опровергнуть утверждения из «Твиттера» Навального, где в одном из постов он написал о том, что Пригожин заработал состояние «на поставках тухлятины в школы и детские сады». В исковом заявлении также указано, что под данным постом поставили лайки 633 человека, сделали репост и оставили комментарии к посту ещё 127 человек. «Многие из этих комментариев содержат ненормативную лексику, носят оскорбительный и порочащий истца характер», — говорится в исковом заявлении.

В иске к Соболь Пригожин просит опровержения публикации издания Znak.com. Соответчиком по иску выступает также само издание.

Во время того, как Навальный находился в коме в немецкой клинике «Шарите» из-за предполагаемого отравления ядом «Новичок», Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Навального и Соболь, который образовался в результате судебного разбирательства по делу о клевете. Об этом сообщала пресс-служба «Конкорда». Сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.

В комментарии «Конкорда» говорилось, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. В обратном случае Пригожин пообещал добиться ответа «по всей строгости российского закона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных