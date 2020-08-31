Соболь сообщила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы
Судебные приставы взыскали со всех счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь более 34 млн руб. в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и мэрии Москвы, сообщила она в Twitter.
По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность юриста ФБК по взысканию в пользу физических и юридических лиц составляет 28 536 270 руб. и на сумму 651 885 руб. Также у Соболь непогашенные задолженности за материальный ущерб по ГК России на сумму 2 606 117 руб.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 г. взыскал с основателя ФБК Алексея Навального и Соболь, а также ФБК почти 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник». Иск был подан после публикации ФКБ материала о поставках компанией некачественного питания в столичные школы и детские сады. В статье содержалось утверждение о связи компании с бизнесменом Евгением Пригожиным, но он сам и «Московский школьник» это опровергли. В конце августа 2020 г. принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» объявила, что бизнесмен выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
Кроме того, в декабре 2019 г. Симоновский суд Москвы по иску «Мосгортранса» постановил взыскать с Соболь, а также другого сотрудника ФБК Георгия Албурова 657 тыс. руб. в качестве ущерба из-за перекрытия дорог в столице во время несанкционированной акции 3 августа того же года.