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Соболь сообщила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы

Ведомости

Судебные приставы взыскали со всех счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь более 34 млн руб. в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и мэрии Москвы, сообщила она в Twitter.

По данным Федеральной службы судебных приставов, задолженность юриста ФБК по взысканию в пользу физических и юридических лиц составляет 28 536 270 руб. и на сумму 651 885 руб. Также у Соболь непогашенные задолженности за материальный ущерб по ГК России на сумму 2 606 117 руб.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 г. взыскал с основателя ФБК Алексея Навального и Соболь, а также ФБК почти 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник». Иск был подан после публикации ФКБ материала о поставках компанией некачественного питания в столичные школы и детские сады. В статье содержалось утверждение о связи компании с бизнесменом Евгением Пригожиным, но он сам и «Московский школьник» это опровергли. В конце августа 2020 г. принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» объявила, что бизнесмен выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».

Кроме того, в декабре 2019 г. Симоновский суд Москвы по иску «Мосгортранса» постановил взыскать с Соболь, а также другого сотрудника ФБК Георгия Албурова 657 тыс. руб. в качестве ущерба из-за перекрытия дорог в столице во время несанкционированной акции 3 августа того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных