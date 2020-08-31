Соболь сообщила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 г. взыскал с основателя ФБК Алексея Навального и Соболь, а также ФБК почти 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник». Иск был подан после публикации ФКБ материала о поставках компанией некачественного питания в столичные школы и детские сады. В статье содержалось утверждение о связи компании с бизнесменом Евгением Пригожиным, но он сам и «Московский школьник» это опровергли. В конце августа 2020 г. принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» объявила, что бизнесмен выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».