Суд взыскал с сотрудников ФБК более 650 000 рублей по иску «Мосгортранса»

В центре Москвы 3 августа состоялась не согласованная с мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).