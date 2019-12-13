Суд взыскал с сотрудников ФБК более 650 000 рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский суд Москвы по иску «Мосгортранса» взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 657 000 руб. из-за перекрытия дорог в столице во время акции протеста 3 августа, сообщает «Интерфакс».
По словам представителей «Мосгортранса», городской транспорт ходил с задержкой из-за перекрытия проезжих частей в разных частях города. В пятницу, 13 декабря, суд также рассмотрит иски к Соболь и Албурову от Московского метрополитена и ГБУ «Автомобильные дороги».
В центре Москвы 3 августа состоялась не согласованная с мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции протеста Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).