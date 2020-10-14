Мурашко оценил рост заболеваемости коронавирусом за неделю

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 (случаев заражения. – Ведомости) на 100 000 населения. В сравнении с предыдущей неделей этот прирост составил где-то в районе 26%», — сказал Мурашко. Министр отметил, что в регионах развернуто 176 000 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимальное количество коек, которое было развернуто в июне, составляло почти 185 000, сказал он.