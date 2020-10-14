Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Мурашко оценил рост заболеваемости коронавирусом за неделю

Ведомости

Прирост заболеваемости коронавирусом за неделю увеличился примерно на 26% до почти 53 случаев на 100 000 населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 (случаев заражения. – Ведомости) на 100 000 населения. В сравнении с предыдущей неделей этот прирост составил где-то в районе 26%», — сказал Мурашко. Министр отметил, что в регионах развернуто 176 000 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимальное количество коек, которое было развернуто в июне, составляло почти 185 000, сказал он.

Правительство, по словам Мурашко, за период пандемии выделило около 300 млрд руб. на поддержку сферы здравоохранения, в том числе на перепрофилирование больниц, закупку лекарств и стимулирующие выплаты медикам.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября, в России за сутки зарегистрировано 13 868 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость коронавирусом превышает 13 000 третий день подряд. За весь период коронавирусом заразились более 1,3 млн россиян, более 1 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса приблизилось к 23 000.

Ранее по теме: Директор центра Гамалеи рассказал о «коварной» особенности коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных