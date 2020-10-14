Мурашко оценил рост заболеваемости коронавирусом за неделю
Прирост заболеваемости коронавирусом за неделю увеличился примерно на 26% до почти 53 случаев на 100 000 населения, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
«Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до 52, почти 53 (случаев заражения. – Ведомости) на 100 000 населения. В сравнении с предыдущей неделей этот прирост составил где-то в районе 26%», — сказал Мурашко. Министр отметил, что в регионах развернуто 176 000 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Максимальное количество коек, которое было развернуто в июне, составляло почти 185 000, сказал он.
Правительство, по словам Мурашко, за период пандемии выделило около 300 млрд руб. на поддержку сферы здравоохранения, в том числе на перепрофилирование больниц, закупку лекарств и стимулирующие выплаты медикам.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября, в России за сутки зарегистрировано 13 868 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость коронавирусом превышает 13 000 третий день подряд. За весь период коронавирусом заразились более 1,3 млн россиян, более 1 млн пациентов выздоровели. Число смертей от коронавируса приблизилось к 23 000.