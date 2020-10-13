Директор центра Гамалеи рассказал о «коварной» особенности коронавируса
У 10-15% переболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют врожденный иммунный ответ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза (механизм развития заболеваний) этого возбудителя, тем (больше. – Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным <...>, вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», — сказал Гинцбург. Интерферон выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн в период с 5 по 11 октября. Этот показатель стал рекордным за весь период пандемии. Прирост заболеваемости за эту неделю превысил уровень прошлой недели на свыше 208 500 случаев —на 10,09%.
В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса, следует из данных оперативного штаба. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.