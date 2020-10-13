Директор центра Гамалеи рассказал о «коварной» особенности коронавируса

«Сейчас, чем больше мы узнаем про механизм патогенеза (механизм развития заболеваний) этого возбудителя, тем (больше. – Прим. ред.) мы понимаем, что он становится в нашем представлении все более коварным <...>, вырабатывается, например, у 10-15% переболевших в тяжелой форме антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», — сказал Гинцбург. Интерферон выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов.