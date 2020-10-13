Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19

Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. Позже заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что научных доказательств возможности повторного заражения коронавирусом нет. Он отметил, что в мире зафиксировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом и ни одного — в России.