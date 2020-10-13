Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19
Антитела, которые образуются у человека при первичном инфицировании COVID-19, могут усиливать эффект заражения при повторном инфицировании, сообщил «РИА Новости» директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«При первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса», – сказал Гинцбург, комментируя сообщение голландских исследователей о том, что в Нидерландах умерла пожилая женщина после повторного заражения коронавирусом. Пациентке было 89 лет, у нее была редкая форма лимфомы. Это первый случай смерти после повторного заражения COVID-19.
Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. Позже заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что научных доказательств возможности повторного заражения коронавирусом нет. Он отметил, что в мире зафиксировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом и ни одного — в России.
Центр Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины.