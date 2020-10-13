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Гинцбург прокомментировал первый случай смерти повторно заболевшего COVID-19

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Антитела, которые образуются у человека при первичном инфицировании COVID-19, могут усиливать эффект заражения при повторном инфицировании, сообщил «РИА Новости» директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«При первичном инфицировании образуются антитела, которые при вторичном инфицировании могут усиливать эффект заражения – антителозависимое усиление инфекционного процесса», – сказал Гинцбург, комментируя сообщение голландских исследователей о том, что в Нидерландах умерла пожилая женщина после повторного заражения коронавирусом. Пациентке было 89 лет, у нее была редкая форма лимфомы. Это первый случай смерти после повторного заражения COVID-19.

Ранее сотрудник ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших им пациентов действует полгода, затем появляется риск повторного заражения. Позже заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что научных доказательств возможности повторного заражения коронавирусом нет. Он отметил, что в мире зафиксировано шесть случаев повторного заражения коронавирусом и ни одного — в России.

Центр Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины.

Ранее по теме: В Нидерландах сообщили о первой смерти после повторного заражения COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных