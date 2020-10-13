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В Нидерландах сообщили о первой смерти после повторного заражения COVID-19

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В Нидерландах умерла пожилая женщина после повторного заражения коронавирусом, сообщает BNO News со ссылкой на голландских исследователей. Результаты исследования были опубликованы издательством Oxford University Press. Это первый случай смерти после повторного заражения COVID-19, отмечает издание.

Пациентке было 89 лет, у нее была редкая форма лимфомы. По данным исследователей, женщина прибыла в отделение неотложной помощи в начале 2020 г. с лихорадкой и сильным кашлем. После того, как ее анализ на коронавирус показал положительный результат, она провела в больнице еще пять дней и ее симптомы, за исключением усталости, полностью прошли.

Симптомы вернулись спустя два месяца, после начала нового курса химиотерапии. Тест на коронавирус снова был положительным. «На 8-й день состояние больного ухудшилось. Она умерла через две недели», — заключили исследователи.

Как отмечает издание, на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, но во всех предыдущих случаях пациент выздоравливал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных