В Нидерландах сообщили о первой смерти после повторного заражения COVID-19
В Нидерландах умерла пожилая женщина после повторного заражения коронавирусом, сообщает BNO News со ссылкой на голландских исследователей. Результаты исследования были опубликованы издательством Oxford University Press. Это первый случай смерти после повторного заражения COVID-19, отмечает издание.
Пациентке было 89 лет, у нее была редкая форма лимфомы. По данным исследователей, женщина прибыла в отделение неотложной помощи в начале 2020 г. с лихорадкой и сильным кашлем. После того, как ее анализ на коронавирус показал положительный результат, она провела в больнице еще пять дней и ее симптомы, за исключением усталости, полностью прошли.
Симптомы вернулись спустя два месяца, после начала нового курса химиотерапии. Тест на коронавирус снова был положительным. «На 8-й день состояние больного ухудшилось. Она умерла через две недели», — заключили исследователи.
Как отмечает издание, на сегодняшний день исследователи подтвердили только 23 случая повторного заражения коронавирусной инфекцией, но во всех предыдущих случаях пациент выздоравливал.