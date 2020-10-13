В Нидерландах сообщили о первой смерти после повторного заражения COVID-19

Пациентке было 89 лет, у нее была редкая форма лимфомы. По данным исследователей, женщина прибыла в отделение неотложной помощи в начале 2020 г. с лихорадкой и сильным кашлем. После того, как ее анализ на коронавирус показал положительный результат, она провела в больнице еще пять дней и ее симптомы, за исключением усталости, полностью прошли.