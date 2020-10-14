Московским школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты
Транспортные карты московских школьников, обучающихся в 1-5 классах, будут разблокированы с 19 октября, сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Эти дети вернутся к очному режиму обучения.
«Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Льготный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен», — сказано в сообщении.
Школьники 6-11 классов, наоборот, до 1 ноября будут обучаться дистанционно. Нововведение затронет 540 тыс. детей из 1-5 классов и 500 тыс. учеников более старшего возраста, отметил Собянин.
Мэр Москвы пояснил, что данные меры вводятся для снижения эпидемиологической нагрузки на школы. Он добавил, что старшеклассники больше подвержены риску заразиться коронавирусом, при этом они легче адаптируются к удаленному формату обучения. Младшие же классы, наоборот, привыкают сложнее. К тому же, их нахождение дома создает дополнительную нагрузку для родителей.
Ранее Собянин объявил в школах города внеочередные каникулы с 5 по 18 октября в связи с эпидемиологической ситуацией. Заболеваемость коронавирусом в столице ежедневно растет. По данным оперштаба на 14 октября, за сутки вирус был обнаружен у 4573 москвичей. Общее число зараженных достигло 344 004 человек. Из низ 266 470 пациентов выздоровели, 5739 скончались.