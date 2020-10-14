Московским школьникам 1-5 классов разблокируют транспортные карты

Мэр Москвы пояснил, что данные меры вводятся для снижения эпидемиологической нагрузки на школы. Он добавил, что старшеклассники больше подвержены риску заразиться коронавирусом, при этом они легче адаптируются к удаленному формату обучения. Младшие же классы, наоборот, привыкают сложнее. К тому же, их нахождение дома создает дополнительную нагрузку для родителей.