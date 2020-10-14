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Забайкальский край стал лидером по коэффициенту распространения COVID-19

Ведомости

Забайкальский край, Рязанская и Псковская области по данным на 14 октября лидируют по коэффициенту распространения коронавируса среди российских регионов, следует из статистики, опубликованной на «Яндексе».

В Забайкальком крае этот коэффициент составил 1,43, на 100 000 человек зафиксировано свыше 739 заражений. Показатель распространения в Рязанской области составил 1,40, а в Псковской — 1,35. 

За этими регионами расположились Новосибирская область, где коэффициент распространения инфекции составил 1,33, Тыва, Томская область и Ненецкий АО с показателем 1,30, а также Пензенская область и Мордовия, где коэффициент составил 1,29 и 1,26 соответственно.

Самый низкий показатель в топ-10 у Москвы — 1,26. При этом столица лидирует по количеству смертей: 45,9 на 100 000 человек.

Коэффициент распространения коронавируса рассчитывается как отношение числа новых выявленных случаев за последние четыре дня к числу выявленных случаев за предыдущие четыре дня.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.

Ранее по теме: В России за сутки выявили более 14000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных