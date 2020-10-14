Забайкальский край стал лидером по коэффициенту распространения COVID-19
Забайкальский край, Рязанская и Псковская области по данным на 14 октября лидируют по коэффициенту распространения коронавируса среди российских регионов, следует из статистики, опубликованной на «Яндексе».
В Забайкальком крае этот коэффициент составил 1,43, на 100 000 человек зафиксировано свыше 739 заражений. Показатель распространения в Рязанской области составил 1,40, а в Псковской — 1,35.
За этими регионами расположились Новосибирская область, где коэффициент распространения инфекции составил 1,33, Тыва, Томская область и Ненецкий АО с показателем 1,30, а также Пензенская область и Мордовия, где коэффициент составил 1,29 и 1,26 соответственно.
Самый низкий показатель в топ-10 у Москвы — 1,26. При этом столица лидирует по количеству смертей: 45,9 на 100 000 человек.
Коэффициент распространения коронавируса рассчитывается как отношение числа новых выявленных случаев за последние четыре дня к числу выявленных случаев за предыдущие четыре дня.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 340 409. За сутки полностью выздоровели 7 920 человек, 239 пациентов умерли. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, более 1 млн выздоровели, 277 499 продолжают лечение.